جو سلوم: الدعم لا يكون للدواء انما للمريض كي يستطيع ان يستفاد منه

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اعلن نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم انه "على رغم من تهريب الادوية التي تحصل، والمؤمرات التي يتعرض لها الصيدلي، اضافة الى المخاطر التي تواجهه يوميا وهو في صيدليته، لا زال الصيدلي صامد، الحالة ليست وليدة اللحظة، هي مؤامرة يتعرض لها الصيادلة في لبنان، ونحن نادينا مرارا وتكرارا ان الدعم لا يكون للدواء انما للمريض كي يستطيع ان يستفاد منه".وقال:" نحن لن نترك المريض، ويجب مكافحة الدواء المزور، لان حقنا هو بتأمين الدواء الجيد لكل المواطنين".بدوره، اعلن المدير العام لمستشفى سيدة زغرتا الجامعي المونسنيور اسطفان فرنجيه عن مبادرة تجاه الصيادلة، قائلا"المبادرة هي ان نقدم لللصيادلة استشفاء من الدرجة الاولى".