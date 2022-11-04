وزير الزراعة ترأس اجتماعا حول الكوليرا: للتعاون والتشبيك مع مختلف الجهات المحلية الفاعلة

الإعلان

في اطار متابعة وباء الكوليرا، ترأس وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن اجتماعاً لخلية الازمة في الوزارة، في حضور المدير العام للوزارة، ورؤساء المصالح الزراعية الاقليمية ولجنة المتابعة مع وزارة الصحة العامة، حيث جرى مناقشة آخر التطورات والمعطيات الميدانية .وتم الطلب من المصالح الاقليمية المسح الفوري للمواقع الاكثر إنتشاراً للوباء وفق إحصاءات وزارة الصحة العامة، لاسيما في محافظات عكار وبعلبك الهرمل والبقاع والشمال، وتحديد نوع وحجم المزروعات الورقية او الحشائش تمهيداً لأخذ العينات وفحصها بالتعاون مع لجان المحافظات التي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية".وفي سياق متصل، تتابع الوزارة إرشاداتها بهذا الإطار من خلال توعية المزارعين والمواطنين حول التصرفات السليمة التي تحمي وتحد من انتشار الوباء.وتؤكد الوزارة ضرورة التعاون والتشبيك مع مختلف الجهات المحلية الفاعلة ، لاسيما البلديات والإدارات الرسمية والجمعيات والمنظمات الدولية والاجهزة الامنية ووسائل الاعلام".