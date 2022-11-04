أخبار لبنان
04 تشرين الثاني 2022 - 11:20
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ابيض تسلم من نقابة مصانع الادوية هبة عينية لدعم وزارة الصحة في مواجهة الكوليرا

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ابيض تسلم من نقابة مصانع الادوية هبة عينية لدعم وزارة الصحة في مواجهة الكوليرا
Lebanon News
قدّمت نقابة مصانع الادوية في لبنان برئاسة كارول أبي كرم هبة عينية تبلغ قيمتها حوالي المليارين ليرة لدعم وزارة الصحة في جهودها المبذولة للاستجابة لوباء الكوليرا وكمساهمة منها للتخفيف من معاناة المواطن اللبناني في هذه المرحلة، وهي كناية عن أمصال ومستلزمات طبية ومضادات حيوية وأدوية لمعالجة الإسهال ولتقوية المناعة ولتخفيض الحرارة.
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وتسلّم الهبة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض الذي أعرب عن تقديره لهذه الهبة، وقال: "في ظل هذه الازمة برهنت الصناعة الدوائية في لبنان عن قدرتها على تأمين الادوية ذات الجودة العالية  للمواطن وبأسعار تتلاءم مع قدرته الشرائية، وهي تستحق منا كل الثقة والاستمرارية في الدعم".
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