أخبار لبنان
04 تشرين الثاني 2022 - 15:52
04/11/2022 15:52:41
وزارة الصّحة: 3 اصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
وزارة الصّحة: 3 اصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
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LBCI News Lebanon
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل "3 اصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 416، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة ".
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وزارة الصّحة
: 3 اصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
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