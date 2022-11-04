وزارة الصّحة: 3 اصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل "3 اصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 416، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة ".