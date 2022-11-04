أخبار لبنان
04 تشرين الثاني 2022 - 15:52
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وزارة الصّحة: 3 اصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات

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وزارة الصّحة: 3 اصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
Lebanon News
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل "3 اصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 416، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة ".
 
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