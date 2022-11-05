بلاغ من محافظ بيروت إلى جميع أصحاب ومستثمري مصانع تعبئة المياه والثلج ضمن نطاق مدينة بيروت

الإعلان

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغًا إلى جميع أصحاب ومستثمري مصانع تعبئة المياه والثلج ضمن نطاق مدينة بيروت حمل الرقم 8737 تاريخ 4-11-2022، جاء فيه أنه "انطلاقًا من المسؤولية الوطنية وحفاظًا على البيئة والسلامة العامة، ودرءًا لإنتشار الأمراض وإلتزامًا بالأحكام القانونية النافذة والشروط الفنية المفروضة،وبناءً على قراري وزارة الصناعة رقم 9479/ت تاريخ 25/10/2022 ورقم 4980/ت تاريخ 26/10/2022 (إلزام مصانع تكرير وتعبئة المياه والثلج إجراء فحوصات دورية لمنتجاتها)،لذلك، يـلزم جميع أصحاب ومستثمري مصانع تكريـر وتعبئة المياه (غالونات أو قوارير بكافة أحجامها) ومصانع الثلج بما يلي:- إجراء فحص عاجل لمنتجاتها وعلى نفقتها في معهد البحوث الصناعية خلال فترة ثلاثة أسابيع مـن تاريخ صدور هذا البلاغ وإيداع النتائج وزارة الصناعة.- إجراء فحوصات شهرية لمنتجاتها لدى معهد البحوث الصناعية وإيداع النتائج وزارة الصناعة.علمًا أن كل مصنع يثبت أن طرق التصنيع لديه و/أو منتجاته لا تستوفي الشروط ولا تتطابق مع المواصفات اللبنانية النافذة، ستتخذ الإجراءات المناسبة بحقه التي يمكن أن تصل حتى الإقفال وإحالة أصحاب العلاقة المخالفين على القضاء المختص.