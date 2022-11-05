أخبار لبنان 05 تشرين الثاني 2022 - 09:27 05/11/2022 09:27:36 مؤتمر اتفاق الطائف في الأونيسكو... ماذا في تفاصيله؟

مؤتمر اتفاق الطائف في الأونيسكو... ماذا في تفاصيله؟

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LBCI News Lebanon

انطلق عند السّاعة الـ10.30 من صباح اليوم السبت في قصر الأونيسكو - بيروت، المؤتمر الوطني في الذكرى الـ33 لإبرام اتفاق الطائف بدعوةٍ من السّفير السعودي في لبنان وليد البخاري. فماذا في تفاصيله؟



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