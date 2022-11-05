وزير الزراعة: عملية تسجيل الطلبات للحصول على بذار قمح طري تبدأ من الاثنين

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أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن انه ابتداء من الاثنين ستبدأ عملية تسجيل الطلبات للحصول على بذار قمح طري، حيث استطاعت الوزارة ان تؤمن 250 الف دولار من SDR و500 الف دولار ثمن 300 طن من بذار القمح، ونحن سنتحمل 50% كوزارة ويتحمل المزارع 50%.وقال: "نتحدث اليوم عن اربعة عناوين أساسية: أولا موضوع القمح وفق استراتيجية وزارة الزراعة وما قمنا به في هذا القطاع. ثانيا ندرة المياه وكيفية تأمينها من خلال السدود وبرك تجميع المياه، ثالثا ندرة الطاقة للاسف الشديد، لاننا لو عشنا في ظل دولة حقيقية لكان لدينا كهرباء منذ اربعين سنة، اذ يحتاج المزارعون الى طاقة تؤمن 30% من قيمة المنتج الزراعي، حتى نستطيع ان ننافس في الداخل والخارج، رابعا: لا بد من الحديث عن الارشاد الزراعي والتعاونيات ودور البلديات ودور المرأة وتشبيكها حتى يكون لها دور فاعل".أما عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور فاشار الى أن هناك دولا كثيرة وصلت الى السيادة الغذائية ومنها دول صحراوية، ونحن في ارض زراعية وخصبة وما زلنا في الحد الادنى نتيجة الاهمال التاريخي للزراعة.وقال: "اللقاء اليوم مع الناس المعنيين مباشرة، والهدف الاستماع اليهم، من اتحادات بلديات وبلديات ومخاتير وفاعليات ومزارعين وتعاونيات زراعية ومنتجي الحليب ومزارعي القمح ومربي المواشي وكل المعنيين في القطاع الزراعي، وندعو الى نقاش عملي والوصول الى خلاصات، فقيمة هذا اللقاء ان نصل الى استنتاجات تقدم الى وزير الزراعة ونتابعها معه للوصول الى نتائج عملية".هذه المواقف جاءت خلال لقاء حواري مع الحاج حسن حول تحديات القطاع الزراعي وواقع المزارعين ومربي المواشي والحلول الممكنة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعانيها القطاع، واقيم اللقاء في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، بدعوة من جمعية "آفاق" مركز انماء راشيا والبقاع الغربي.حضر اللقاء الى الحاج حسن وابو فاعور، النائب قبلان قبلان والشيخ حسن أسعد ممثلا حركة "أمل"، مدير الارشاد في وزارة الزراعة سامر خوند، رئيس مصلحة الزراعة في البقاع خليل عقل، نائب رئيس منتدى التنمية اللبناني وهبي ابو فاعور، قائمقام راشيا نبيل المصري، قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه، رئيس جمعية "آفاق" أحمد ثابت، وكيل داخلية "التقدمي" عارف أبو منصور، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ جريس الحداد، نائب رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال عصام الهادي، نقيب مزارعي القمح نجيب فارس، بلال الزغبي، رئيس وكالة التنمية الاميركية LEDA في البقاع كمال السيقلي، نقيب مربي الابقار في البقاع محمد خير ابو عثمان ورؤساء بلديات ومخاتير ورؤساء تعاونيات زراعية وجمعيات .