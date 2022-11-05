الأبيض زار مركز سلامتك الطبي للرعاية الصحية الأولية في بلدة تل حياة

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زار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، ضمن جولة عكارية، مركز سلامتك الطبي للرعاية الصحية الأولية في بلدة تل حياة، متفقدا المركز.واستقبل الأبيض عدد من المشايخ وحشد من رؤساء البلديات والمخاتير واتحادات البلديات والأطباء ومدراء المدارس والمعاهد ووجهاء المنطقة.ورافق الوزير الابيض في جولته وفد من منظمة الصحة العالمية وممثل محافظة عكار لقمان الكردي.وفي كلمة له، لفت وزير الصحة الى أن "هناك شبكات صرف صحي سيئة وهناك تلوثا وليس الموضوع فقط كوليرا، لذلك هناك ضرورة لمعالجة مشكلة هذه الشبكات، والناس يجب أن تعي أن رمي النفايات بهذا الشكل في الأنهر سيؤدي إلى كوارث أكبر".وقال: "في الواقع هناك بؤر كوليرا، أكثر منطقة متأثرة فيها هي عكار، والتحدي أن نوقف الإنتشار للقضاء على الكوليرا، أعدكم كوزير أن أستمر في السعي للحل والفرصة أمامنا، هناك إجراءات عدة منها ما هو سريع ومنها ما هو بعيد، السريع هو الوقاية وتعقيم المياه في مصادرها كالصهاريج والينابيع والآبار، وهناك مختبر جهز بالكامل في مستشفى حلبا عبر منظمة الصحة العالمية، وهو مجاني للفحص ونتعاون مع وزارة التربية أيضا بذلك لحماية أبنائنا".وأشار الى أن "الأعداد في مستشفى حلبا بدأت تستقر وتتراجع، وهذا أمر جيد ويعطي أملا"، قائلا: "نحن بحاجة إلى 600 الف لقاح في شهر، وهناك فرق ستقوم بمسح لكل المناطق".وجال وزير الصحة والوفد المرافق في اقسام المركز، حيث شاهد عرضا لفيلم وثائقي قصير عن المركز، وعرضت الدكتورة مريم حسين خشفة خططا يعتمدها المركز في كل وباء.