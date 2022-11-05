وزير الصحة ختم زيارته الشمالية: للتكامل والتضافر والوعي لانهاء وباء الكوليرا نهائيا

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ختم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض جولته الميدانية والتفقدية للوقوف على حسن سير خطط مكافحة انتشار وباء الكوليرا شمالا.رافقه في الجولة نائبة مفوض اليونيسف اتي انجيز مع وفد فني طبي، اضافة الى نائبة المفوض السامي للاجئين يولي كنياسي، كذلك رافقه وفد فني طبي. وشاركه في الجولة رئيس دائرة المستشفيات في وزارة الصحة العامة الدكتور هشام فواز.واجتمع الوزير الأبيض والوفود المرافقة له مع كل من رؤساء اتحاد بلديات المنية ومندوبي الصليب الأحمر وجمعيات المجتمع المدني. كما التقى مدير المستشفى الحكومي والكادر الطبي والتمريضي، مثنيا على تقديمات المنظمات الدولية وعلى الوعي الجماعي في مكافحة انتشار وباء الكوليرا. الا انه اعرب عن تخوفه من "بقاء المرض والتأقلم معه ضمن مناطق محددة، بالتالي سيصبح عندها البلد موبوءا وسيوضع على قائمة البلدان العالمية التي ينتشر فيها المرض"، معتبرا انه "مرض خطير وسريع الانتشار، ويمكنه التأقلم مع مناطق متعددة، خصوصا عبر المياه"، والمطلوب بحسب أبيض "التكامل والتضافر والوعي لانهائه نهائيا".وشكر في الختام للمنظمات الدولية تعاونها، لا سيما اليونيسف، عبر تأمين اللقاحات (600 الف لقاح). وأكد ان "الهدف الاساسي للجولة هو تقييمي، يهدف ايضا الى الشروع في بدء مرحلة التلقيح التي ستكون خلال مدة شهر مقسمة على 3 مراحل، كل مرحلة تتضمن 200 ألف لقاح".وقال: "ان الاتحاد الاوروبي قدم 800 ألف يورو عبر اليونيسف لتأمين الكلور والطاقة لمضخات المياه والتكرير، بالاضافة الى محطات الصرف الصحي"، آملا أن تنفذ مشاريع مستقبلية بتمويل خارجي ودولي لتأمين الطاقة لهذه المحطات، الأمر الذي يحد من انتشار الوباء وتعد خطوة نحو مكافحته.وأكد الأبيض "دعم المستشفيات الحكومية، العين الساهرة أمام كل وباء وحالة مرضية مستجده"، مؤكدا "رفع الدعم الى أربع أضعاف وتأمين المحروقات والمتطلبات والمستلزمات الطبية كافة، لما فيه من تسهيل لعمل هذه المستشفيات".