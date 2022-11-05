أخبار لبنان
05 تشرين الثاني 2022 - 14:48
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مركز سرطان الاطفال يقيم عشاءه الخيري في دبي لجمع تبرعات لتأمين الأدوية

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Lebanon News
يقيم  مركز سرطان الاطفال عشاءه الخيري في دبي لجمع تبرعات لتأمين ادوية للمركز في لبنان بعد فقدان الادوية من الاسواق. ماذا في التفاصيل؟ 
 
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