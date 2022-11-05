أخبار لبنان
05 تشرين الثاني 2022 - 16:45
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العثور على شاب فقد مقابل شاطئ القليلة - صور

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العثور على شاب فقد مقابل شاطئ القليلة - صور
Lebanon News

عثر عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المركز البري في الدفاع المدني على شاب كان قد فقد مقابل شاطئ القليلة. 

وكانت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني قد تلقت في تمام الساعة 18,30 من مساء اليوم بلاغاً يفيد بأن شابا فقد مقابل شاطئ القليلة حيث كان على متن مركب وقفز منه ليمارس هواية السباحة بقربه فانتقل المركب فيما فقد أثر الشاب. 

وقد بوشرت على الفور عمليات البحث عنه واستمرت لغاية الساعة 20,30 الى أن تمكن العناصر من العثور عليه مقابل شاطئ الرشيدية - صور.

وكان العناصر قد نفذوا مسحاً كاملاً براً وبحراً على طول الشاطئ الممتد من صور إلى الناقورة الى أن تمكنوا من تنفيذ المهمة بنجاح، بحسب  الوكالة الوطنية للإعلام. 

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