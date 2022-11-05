العثور على شاب فقد مقابل شاطئ القليلة - صور

عثر عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المركز البري في الدفاع المدني على شاب كان قد فقد مقابل شاطئ القليلة.

وكانت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني قد تلقت في تمام الساعة 18,30 من مساء اليوم بلاغاً يفيد بأن شابا فقد مقابل شاطئ القليلة حيث كان على متن مركب وقفز منه ليمارس هواية السباحة بقربه فانتقل المركب فيما فقد أثر الشاب.

وقد بوشرت على الفور عمليات البحث عنه واستمرت لغاية الساعة 20,30 الى أن تمكن العناصر من العثور عليه مقابل شاطئ الرشيدية - صور.

وكان العناصر قد نفذوا مسحاً كاملاً براً وبحراً على طول الشاطئ الممتد من صور إلى الناقورة الى أن تمكنوا من تنفيذ المهمة بنجاح، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.