أخبار لبنان
05 تشرين الثاني 2022 - 17:00
Back

73 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

وزارة الصحة: 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزارة الصحة,كورونا,وزارة الصحة: 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة
episodes
73 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة
Lebanon News
 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل 73 إصابة جديدة  رفعت  العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219141.
 
كما تم تسجيل حالة وفاة.
الإعلان
 
الإعلان
إقرأ أيضاً