وزارة الصحة: 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل 73 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219141.

كما تم تسجيل حالة وفاة.