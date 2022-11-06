البابا فرنسيس: صلاتي وقربي من لبنان المرهق والمتعب

خلال الصلاة في كنيسة القلب الأقدس في المنامة، ذكر البابا فرنسيس في كلمته، لبنان، قائلا: "بما أنني أرى أن بعضكم من لبنان ، فأنا أؤكد لكم صلاتي وقربي من بلدكم الحبيب، المرهق والمتعب، وكذلك من جميع الشعوب التي تعاني في الشرق الأوسط".

الإعلان

البابا يصلي للشعوب "المتألمة" في الشرق الأوسط في ختام زيارته الى البحرينوأكد البابا فرنسيس صباح الأحد، قبل ساعات من مغادرته البحرين، صلاته من أجل الشعوب التي "تتألم في الشرق الأوسط"، بعدما كرّس الجزء الأكبر من زيارته للمملكة الخليجية لتعزيز الحوار مع الإسلام والدعوة لاحترام حقوق الإنسان.وقال البابا في كلمة ألقاها خلال لقاء مع الأساقفة والكهنة والعاملين الرعويين في كنيسة القلب المقدس في المنامة "إذ أرى المؤمنين من لبنان الحاضرين، أؤكد صلاتي وقربي خصوصاً من ذلك البلد الحبيب والمتعب الذي يمرّ بمحنة ومن كل الشعوب التي تتألم في الشرق الأوسط".وجدّد البابا الذي ينهي اليوم زيارة تاريخية الى البحرين استمرت أربعة أيام، صلاته من أجل أوكرانيا، داعياً لانهاء الحرب فيها، مع دخول الغزو الروسي شهره التاسع.ودعا البابا في خطابه العلني الأخير قبل عودته الى روما رجال الكنيسة الى أن يكونوا "حراساً وبنّائي وحدة". وأضاف "لنفعل ذلك أيضاً في المجتمع المتعدد الأديان والثقافات الذي نعيش فيه: دائما من أجل الحوار وناسجين للشركة والوحدة مع الأخوة في المعتقدات والطوائف الأخرى".للاطلاع على كامل كلمة البابا فرنسيس