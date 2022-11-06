أخبار لبنان
06 تشرين الثاني 2022 - 04:55
06/11/2022 04:55:22
آخر يوم لبابا الفاتيكان في البحرين..
آخر يوم لبابا الفاتيكان في البحرين..
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LBCI News Lebanon
ذكر قداسة البابا فرنسيس لبنان، في كلمته، قبيل مغادرته البحرين، فقال: "بما أنني أرى أن بعضكم من لبنان فأنا أؤكّد لكم صلاتي وقربي من بلدكم الحبيب المرهق والمتعب وكذلك من جميع الشعوب التي تعاني في الشرق الأوسط".
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يوم لبابا الفاتيكان في البحرين..
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