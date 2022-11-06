ظافر ناصر للـLBCI: اي امكانية لتغيير موقفنا يدخل بالنقاش مع معوض والقوى السياسية التي تسميه

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رأى الأمين السرّ العام للتقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI أن موقفهم ثابت مع النائب ميشال معوض بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، واضاف: "اي امكانية لتغيير موقفنا يدخل بالنقاش مع معوض والقوى السياسية التي تسميه، وعندما يحين موعد خيار التسوية كل خيار يُدرس، وحاليا ما من افق لانتخاب رئيس الجمهورية".وأكد الاستعداد للحوار والانفتاح على الجميع، وقال: "عن سؤالنا هل سنقوم بمبادرة أكثر من ذلك فليس بإمكاني اعطاء أي اجابة لأن خطوة من هذا النوع هي فقط بيد جنبلاط".وعن الحوار، لفت خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI، الى ان "عنجهية البعض تعتبر ان الحوار هو تنازل، ويصل الحقد بين بعض مكونات الشعب اللبنانيّ الى حدود لا تُوصف وهناك مسؤولية كبيرة على كل الاطراف والقيادت السياسية ولا بدّ من حوار جديّ بين هذه الاطراف بروحيّة مختلفة".واشار ناصر الى أن السعودية والخليج قلقون من اي تعديل للطائف باتجاهات معينة، وقال: "الطائف لم يطبّق في الأساس لكي نُطالب بتعديله ويُفترض تطبيق الطائف قبل أي شيء آخر، وبنوده واضحة ويمكن ان يعطي قدرة على ممارسة السياسة وادارة البلد بطريقة متمكنة". وسأل: "سبب من أسباب فشل الدولة هو عدم تطبيق الطائف وقد أوقف الطائف الحرب ولكن السؤال يبقى هل أنهى الحرب؟"واضاف: "لا يمكن ان اضع معيارا للدستور بشكل يومي وميزان القوى هو من يتحكم حاليا ولم يتطرق اتفاق الطائف للامركزية مالية". واعتبر أن اللامركزية الادارية أصبحت حاجة، ومشروع اللامركزية في الاساس لم يسلك طريقه الى التنفيذ، وقد يُنطلق من المشروع المقدم من الوزير السابق زياد بارود بعهد ميشال سليمان. وقال: "نحن مع اللامركزية الادارية وضد اللامركزية المالية".