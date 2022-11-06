أخبار لبنان
06 تشرين الثاني 2022 - 07:47
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قاووق: لم يطرح أي أحد من الأطراف الرئيسية تغيير الطائف

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Lebanon News
رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن "الذين أصروا على رئيس تحدٍ ومواجهة، أدخلوا لبنان في متاهة لا نعرف متى الخروج منها، ونحن أصرينا على رئيس يكون رمزاً لوحدة وإنقاذ البلد، وليس رمزاً للانقسامات وتصفية الحسابات وجر البلد إلى الفتنة والفوضى". 

وأشار قاووق إلى أن "هناك تدخلات مسمومة علنية من السعودية تريد أن تحرّض اللبنانيين بعضهم على بعض، وتمنعهم من الحوار، متسائلاً، هل يحق للسعودية أن تتدخّل في الشؤون اللبنانية". 
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وأكد أنه "لم يطرح أي أحد من الأطراف الرئيسية المعنية في البلد تغيير الطائف، ونرى أن استخدام هذه القضية، هو للتغطية على التخدلات الخارجية التي تمنع الحوار بين اللبنانيين، وتمنع انتخاب رئيس توافقي، ونحن لن نسمح لأي دولة خارجية أن تمارس وصاية على لبنان، أو أن تحدد مواصفات الرئيس، الذي من المفروض أن يكون توافقياً ووطنياً بمواصفات وطنية مئة بالمئة، فهكذا نخرج من الأزمات، وغير ذلك، فإننا نزيد الأزمات تعقيداً".
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