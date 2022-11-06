أخبار لبنان
06 تشرين الثاني 2022 - 07:56
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مخزومي: الطائف بمثابة دستور للبنان

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مخزومي: الطائف بمثابة دستور للبنان
Lebanon News
 اكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي أن "الطائف بمثابة دستور للبنان، فهو الذي وضع حداً للحرب الأهلية وأعاد بناء مؤسسات الدولة، وكان وسيبقى الضمانة الأمثل لحماية الميثاق الوطني والعيش المشترك".

وجدد مخزومي خلال اقامته مأدبة عشاء على شرف المبعوث الأممي السابق الأخضر الإبراهيمي، والسفير السعودي وليد البخاري، بحضور مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان، وعدد من النواب، "الدعوة لتطبيق الطائف بكافة بنوده والشروع في بناء دولة يحكمها القانون وتكرس الشرعية وتحافظ على علاقة لبنان بحاضنته العربية".
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ورأى أن " أي تعديل ممكن أن يأتي بعد تنفيذ الطائف وتبعاً للحاجة الوطنية فحسب".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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