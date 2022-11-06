أخبار لبنان
06 تشرين الثاني 2022 - 13:53
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بري: التراجع عن فكرة الحوار لا يعني نعي التوافق السياسي... وسيكون هناك جلسة إنتخابية كل أسبوع

بري: التراجع عن فكرة الحوار لا يعني نعي التوافق السياسي... وسيكون هناك جلسة إنتخابية كل أسبوع Lebanon, news ,lbci ,أخبار ‫نبيه بري,رئيس مجلس النواب,بري: التراجع عن فكرة الحوار لا يعني نعي التوافق السياسي... وسيكون هناك جلسة إنتخابية كل أسبوع
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بري: التراجع عن فكرة الحوار لا يعني نعي التوافق السياسي... وسيكون هناك جلسة إنتخابية كل أسبوع
Lebanon News
أكد رئيس مجلس النواب ‫نبيه بري ‬في دردشة مع الصحفيين أنه حاول استمزاج آراء جميع الكتل قبل توجيه الدعوات بشكل رسمي، وبعد أن أوضحت كتلتا القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر رفضهما لفكرة الحوار، تراجع عن الموضوع.

وقال بري: "وضعت القوات اللبنانية شرطًا تعجيزيًا وهو دعوة ١٢٨ نائبًا إلى جلسة الحوار فيما تحفظ التيار عن الطرح".
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وأضاف: "التراجع عن فكرة الحوار لا يعني نعي التوافق السياسي، وقد أعلنت أنه سيكون هناك جلسة إنتخابية كل أسبوع، وعلى الأطراف أن تتشاور خلال الفترة الفاصلة بين الجلسة والأخرى للوصول إلى التوافق".
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