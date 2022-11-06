صحناوي لـ"#الأحد_مع_ماريو": نحن على تواصل دائم مع فرنجية والمرده... ومن الممكن أن نصوت بورقة بيضاء الخميس

الإعلان

أوضح النائب نقولا صحناوي أننا "في ظل حكومة لا يمكنها حتى إصدار مرسوم، وقبلنا بالتجديد لحكومة التكنوقراط ولم تتشكل وآخر طرح كان إعطاء الثقة مجددًا للحكومة نفسها وميقاتي قالها علنًا "أحسنلي ضل بحكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق".وأشار، في حديث لبرنامج "#الأحد_مع_ماريو" عبر الـLBCI، إلى أن "هناك فريق مسيحي سار بالطائف ولم يتنبه لموضوع الصلاحيات في حين أن العماد عون نبه في وقتها أن هذه الصيغة ستخرب البلاد وظهرت لاحقًا الثغرات الكبرى من المهل وغيرها".ولفت صحناوي إلى أن "القوات وقفت إلى جانبنا في تفسير الدستور في الجلسة الأخيرة، والمسيحيون برهنوا أنهم حينما يكونون سويًا يستطيعون إيقاف تآكل الصلاحيات".وأكد أننا "على تواصل دائم مع فرنجية والمرده، وباسيل قالها بوضوح "لا ندعم وصوله للرئاسة".وقال: "من الممكن أن نصوت بورقة بيضاء يوم الخميس، وبو صعب لديه "Marge" يمكنه التصرف فيها ضمن إطار التكتل وبتنسيق وثيق معه".