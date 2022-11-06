الحوت لـ"#الأحد_مع_ماريو": تجربة ميشال عون فشلت... وغالبًا لن أصوت الخميس بورقة بيضاء

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رأى النائب عماد الحوت أن رئيس الجمهورية شريك كامل بعملية تشكيل الحكومة لكن المشكلة تبدأ حينما يفوض الرئيس صلاحيته لشخص آخر في المشاورات.وفي حديث لبرنامج "#الأحد_مع_ماريو" عبر الـLBCI، قال: "غالبًا لن أصوت الخميس بورقة بيضاء وأنا لست مع الرئيس التسووي بل مع رئيس وفاقي قادر على التوفيق بين الجميع."وأشار الحوت إلى أن تجربة ميشال عون فشلت ولم يتمكن من الإنجاز، ونحن لسنا مع تكرار التجربة.كما لفت إلى أن مصلحة لبنان في أن تكون علاقاته مع العالم العربي جيدة، قائلًا: "أنا لا أنتخب رئيسًا من الممكن أن يخرب علاقة لبنان مع العالم العربي."واعتبر أن هناك تفاصيل في قانون الكابيتال كونترول يجب درسها، لكن من الضروري إقراره لوقف إستنسابية المصارف.