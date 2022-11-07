أخبار لبنان
07 تشرين الثاني 2022 - 04:00
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الراعي: تنقية الضمائر هي الشرط لإجراء حوار

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Lebanon News
اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان ان "تنقية الضمائر هي الشرط لإجراء حوار صريح وبناء بين المسيحيين والمسلمين من جهة وبين الأحزاب والكتل النيابية من جهة ثانية".

وشدد الراعي على ان "لبنان في أخطر مرحلة من تاريخه السياسي والإقتصادي ويا ليتهم يسمعون نداء قداسة البابا فرنسيس بالأمس".
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ولفت الى ان "من صنعوا الحرب لا يزالون يحكمون البلد وهم لم يتمكنوا من تنقية ذاكرتهم ونسمعهم كيف يتراشقون الكلام الجارح في كل مناسبة، وبعد 6 سنوات من عهد الرئيس عون لم يريدوا انتخاب رئيس جديد وكان انجازهم تنزيل العلم واقفال القصر وتسليم حكومة مستقيلة في حيت لبنان في اسوأ وضع".
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