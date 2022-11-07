حنكش للـLBCI: يتلطوّن وراء الورقة البيضاء وما من تواصل مع "حزب الله"

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رأى النائب الياس حنكش انه "يجب التوقّف عن اصدار الفتاوى ولنذهب لانتخائب رئيس جديد للجمهورية وهناك فريق يمتهن التعطيل واليوم كنواب معارضة نقوم بواجباتنا".وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "يتلطوّن وراء الورقة البيضاء وما من اتفاق بينهم على اسم مرشح لهذا السبب يعطلون ويرجئون جلسات انتخاب رئيس للجمهورية".واضاف " الحلّ في أن تقتنع الأطراف المختلفة بشخصيّة كشخصية ميشال معوّض أو سنذهب الى مرشح آخر بالاتفاق مع معوض ويتفق عليه العدد الاكبر من النواب".واشار الى انه "ما من تواصل مع "حزب الله" ولكن هناك تواصل مع الفرقاء الاخرين ومع كافة الكتل في المعارضة".وأكد حنكش أن "ميشال معوض لديه الثبات والقدرة على أن يكون صلباً بمواقفه بينما سليمان فرنجية إن وصل الى الحكم قد يقوم بما قام به عون طالما أن حزب الله سيكون هو من أوصله إلى الرئاسة".ورأى انه "على الرئيس المقبل ان يطرح المواضيع الخلافية ويواجهها بكل وضوح والقدرة على اعادة لبنان الى موقعه الديبلوماسي".واعتبر ان " خلافنا مع "التيار" بالأساس في الغطاء الذي أمّنه لـ"حزب الله".وقال حنكش ان " عظة البطريرك الراعي يوم أمس كانت عالية السقف ولكن لا أتوافق بأن لا وقت للحوار من أجل انتخاب رئيس".