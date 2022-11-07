سلسلة لقاءات لميقاتي على هامش قمة المناخ

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شارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في افتتاح "مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27"، قبل ظهر اليوم في مركز المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ بمصر. وشارك ايضا قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وعدد كبير من الشخصيات الدولية.وكان الرئيس ميقاتي وصل الى مركز المؤتمر صباح اليوم ،حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس.وقبيل افتتاح المؤتمر تم التقاط الصورة التذكارية لرؤساء الوفود المشاركة.وتوجّه رئيس الحكومة بالشكر الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وقوف مصر الدائم الى جانب لبنان ودعمه في كل المجالات.كما شكر الرئيس السيسي بشكل خاص على سرعة تلبية الطلب الذي تقدم له به خلال القمة العربية في الجزائر قبل أيام ، بتزويد لبنان لقاحات وادوية خاصة بمكافحة وباء الكوليرا.وكان الرئيس ميقاتي تبلغ أن مصر ارسلت الى لبنان شحنة ادوية تقدر بـ1705 اطنان من اللقاحات والمستلزمات الطبية، بما يعادل 17 شاحنة.وقد تلقى الرئيس ميقاتي اتصالا في هذا الشأن من وزير الصحة فراس الابيض.صباح اليوم التقى الرئيس ميقاتي الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد وبحث معه العلاقات بين البلدين.