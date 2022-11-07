ارتفاع اضافي بحركة المطار خلال تشرين الأول

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المسافرون :



الرحلات الجوية :

تستمر حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بتسجيل المزيد من الإرتفاع منذ بداية العام 2022 ، وقد حققت نمواً اضافياً في الشهر العاشر من هذه السنة قارب 24 بالمئة في اعداد المسافرين من والى لبنان وحوالي 15 بالمئة في الرحلات الجوية . فإرتفع بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع العام وحتى نهاية تشرين الأول الفائت بنسبة قاربت 52 بالمئة وبلغ خمسة ملايين و 351 ألفاً و 344 راكباً بعد ان انتهى الشهر العاشر على تسجيل 513 ألفاً و 162 راكباً .وقد توزعت حركة المطار خلال شهر تشرين الأول 2022 على الشكل التالي :ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا المطار خلال تشرين الأول الفائت بنسبة 23,83 بالمئة عما كان عليه في الشهر ذاته من العام الماضي وسجل 513 ألفاً و 162 راكباً ، اذ ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 27,59 بالمئة وبلغ 245 ألفاً و 977 راكباً ، كذلك ارتفع عدد المغادرين من لبنان 20,99 بالمئة وبلغ 266 ألفاً و 680 راكباً ، في حين انخفض عدد ركاب الترانزيت بنسبة 57,63 بالمئة وسجل 505 ركاب.ومع انتهاء الشهر العاشر يصبح مجموع الركاب عبر المطار منذ مطلع العام 2022 وحتى نهاية تشرين الأول منه خمسة ملايين و 351 ألفاً و 344 راكباً ، مقابل ثلاثة ملايين و 522 ألفاً و 174 راكباً في الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 اي بزيادة 51,93 بالمئة .بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار في تشرين الأول الفائت 4249 رحلة ( بزيادة 14,62 بالمئة ) ، منها ٢٠٩٦ رحلة وصول الى لبنان ( بزيادة 13 بالمئة ) و 2153 رحلة إقلاع من لبنان ( بزيادة 16,18 بالمئة ) .