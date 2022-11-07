لقاء سيدة الجبل: نعترض على تجنّب القادة اللبنانيين في مؤتمر الاونسكو سبب عدم تطبيق الطائف

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أكد "لقاء سيدة الجبل" أن "المملكة العربية السعودية بادرت بدعم من ممثلة الامم المتحدّة الى اعلان تمسكها باتفاق الطائف بصفته الإطار الصالح لتنظيم العلاقات اللبنانية-اللبنانية واخراج لبنان من أزمته".وسجّل اللقاء "اعتراضه بأوضح الكلمات على تجنّب القادة اللبنانيّين الذبن تناوبوا على الكلام في مؤتمر الاونسكو سبب عدم تطبيق الطائف بعد 33 عاما، والذي يعود الى الاحتلال السوري سابقاً والاحتلال الايراني حالياً والإكتفاء بعرض اسباب ثانوية لا تعكس واقع الامور".ولفت الى ان "إعلام حزب الله يسعى إلى تظهير أزمة المسيحيين في لبنان"، محذراً من "عودة العنف إلى الشارع المسيحي".وأعلن اللقاء انه "يهمه توضيح النقاط التالية:- إن الأزمة اللبنانية ليست أزمة طائفة دون أخرى فنحن جميعاً في أزمة وطنية موصوفة.- إن المسيحيين في صراع داخلي حول الاحجام، في حين تحوّل الشيعة إلى وقود في معركة تثبيت حجم نفوذ ايران، وبينما يبحث السنّة عن طرق عودتهم الى الحياة السياسيّة يرزح لبنان تحت الاحتلال الايراني الذي ألغى فاعلية كل القوى داخل المجتمع اللبناني طائفية كانت ام مدنيًّة وأنهك قدرة اللبنانيين على ابتكار أشكال مقاومة".ودعا اللقاء الكنيسة المارونية إلى "قيادة معركة رفع الاحتلال الايراني عن لبنان عبر التمسك بالنصوص المرجعية ، الدستور، وثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية والعربية 1559 – 1680- 1701 – 2650 وجمع اللبنانيين حول ضرورة بناء دولة سيّدة حرّة مستقلّة".وشدد على أن "دور الكنيسة المارونية مثل سائر المرجعيات الدينية ضروري للغاية، ولأن الطبيعة تكره الفراغ فهي مدعوّة الى ملء الفراغ السياسي".