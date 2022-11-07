أخبار لبنان
07 تشرين الثاني 2022 - 08:25
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اجتماع بين سهيل عبود وعائلات ضحايا المرفأ.. ماذا في التفاصيل؟

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Lebanon News
في قصر العدل، اجتماع بين رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود وعائلات ضحايا المرفأ.
 
شقيق الضحية جو نون - ويليام نون، اكد ان القاضي عبود وعدهم بحل قانوني ونهائي لملف تحقيقات المرفأ خلال الايام المقبلة.
 
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