أخبار لبنان 07 تشرين الثاني 2022 - 08:25 07/11/2022 08:25:43 اجتماع بين سهيل عبود وعائلات ضحايا المرفأ.. ماذا في التفاصيل؟

اجتماع بين سهيل عبود وعائلات ضحايا المرفأ.. ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon

في قصر العدل، اجتماع بين رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود وعائلات ضحايا المرفأ. شقيق الضحية جو نون - ويليام نون، اكد ان القاضي عبود وعدهم بحل قانوني ونهائي لملف تحقيقات المرفأ خلال الايام المقبلة.

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