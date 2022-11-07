أخبار لبنان
07 تشرين الثاني 2022 - 09:42
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الجيش: توقيع اتفاق تعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي في مجالات مكافحة الإرهاب

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الجيش: توقيع اتفاق تعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي في مجالات مكافحة الإرهاب
Lebanon News
اعلنت قيادة الجيش على حسابها عبر تويتر توقيع اتفاق تعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي في مجالات مكافحة الإرهاب ودعم القدرات العملانية والعمليات البحرية والتدريب.
 
 
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