أخبار لبنان
07 تشرين الثاني 2022 - 09:42
07/11/2022 09:42:40
الجيش: توقيع اتفاق تعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي في مجالات مكافحة الإرهاب
الجيش: توقيع اتفاق تعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي في مجالات مكافحة الإرهاب
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LBCI News Lebanon
اعلنت قيادة الجيش على حسابها عبر تويتر توقيع اتفاق تعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي في مجالات مكافحة الإرهاب ودعم القدرات العملانية والعمليات البحرية والتدريب.
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