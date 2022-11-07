الجيش: توقيع اتفاق تعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي في مجالات مكافحة الإرهاب

الجيش: توقيع اتفاق تعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي في مجالات مكافحة الإرهاب

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LBCI News Lebanon

اعلنت قيادة الجيش على حسابها عبر تويتر توقيع اتفاق تعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي في مجالات مكافحة الإرهاب ودعم القدرات العملانية والعمليات البحرية والتدريب.