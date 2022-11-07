Abou Jaoude & Associates تحصل على جائزة أفضل شركة محاماة لبنانية مرموقة في حفل جوائز الشرق الأوسط IFLR

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حصلت Abou Jaoude & Associates على جائزة أفضل شركة محاماة لبنانية مرموقة لهذا العام في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط IFLR لعام 2022، والذي أقيم في تشرين الأول في The Mandarin Oriental في دبي.وقد حضر الحفل العديد من كبار مكاتب المحاماة والبنوك والشركات في المنطقة.وIFLR هو الدليل الدولي الرائد الذي يركز على قانون الشركات والقانون المالي، ويكافئ حفل توزيع الجوائز الموقر في نسخته السابعة عشر الناجحة الصفقات المبتكرة والفرق القانونية، استنادًا إلى بحث سوق مستقل شامل في أكبر الشركات والمعاملات المالية الرائدة في الشرق الأوسط والعابرة للحدود. المعاملات المالية.وتُمنح جائزة وطنية واحدة فقط لأفضل شركة محاماة لهذا العام لكل دولة لتمييز الشركات التي تتمتع بأفضل سجل إنجازات لهذا العام.وأشاد IFLR بالشركة باعتبارها الحائزة على الجائزة ، قائلا: "تظل شركة أبو جودة وشركاه واحدة من أكبر اللاعبين في السوق وقد قدمت المشورة بشأن مجموعة من الصفقات الجديرة بالملاحظة في العديد من مجالات الممارسة خلال فترة مراجعة الجوائز. ويشمل عملها عمليات الدمج والاستحواذ اللافتة للنظر وصفقات أسواق رأس المال وصفقات المشاريع، ويمتد إلى التفويضات للعملاء من مجموعة متنوعة من الصناعات".وتم اختيار أبو جودة وشركائه في القائمة المختصرة لجائزة "أفضل شركة محاماة لبنانية للعام" إلى جانب خمس شركات محاماة لبنانية رائدة أخرى.ومن بين الفائزين المستحقين الآخرين بجوائز IFLR Middle East 2022 شركات المحاماة الدولية البارزة Clifford Chance و Allen & Overy و Latham & Watkins ، بالإضافة إلى Al Tamimi & Company.