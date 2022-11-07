أخبار لبنان
07 تشرين الثاني 2022 - 12:23
07/11/2022 12:23:43
جنبلاط عرض الأوضاع العامة مع السفير الايراني
جنبلاط عرض الأوضاع العامة مع السفير الايراني
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LBCI News Lebanon
استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير الايراني الجديد في لبنان مجتبى أماني، بحضور نائب رئيس الحزب دريد ياغي، أمين السر العام ظافر ناصر ومفوض الشؤون الخارجية زاهر رعد.
وكان عرض لمختلف الأوضاع العامة.
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