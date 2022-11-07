أخبار لبنان
07 تشرين الثاني 2022 - 12:23
Back

جنبلاط عرض الأوضاع العامة مع السفير الايراني

جنبلاط عرض الأوضاع العامة مع السفير الايراني Lebanon, news ,lbci ,أخبار السفير الايراني,جنبلاط,جنبلاط عرض الأوضاع العامة مع السفير الايراني
episodes
جنبلاط عرض الأوضاع العامة مع السفير الايراني
Lebanon News
استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير الايراني الجديد في لبنان مجتبى أماني، بحضور نائب رئيس الحزب دريد ياغي، أمين السر العام ظافر ناصر ومفوض الشؤون الخارجية زاهر رعد. 

وكان عرض لمختلف الأوضاع العامة.
 
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً