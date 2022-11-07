جنبلاط عرض الأوضاع العامة مع السفير الايراني

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LBCI News Lebanon

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير الايراني الجديد في لبنان مجتبى أماني، بحضور نائب رئيس الحزب دريد ياغي، أمين السر العام ظافر ناصر ومفوض الشؤون الخارجية زاهر رعد.



وكان عرض لمختلف الأوضاع العامة.