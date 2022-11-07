"ألفا" لمشتركيها: احذروا هذا الموقع المشبوه

❌ إحذروا هذا الموقع المشبوه، فهو يهدف الى الإيقاع بكم من خلال إيهامكم بإدخال أرقام هواتفكهم للحصول على مكتسبات وهمية، في حين أن المقرصن يريد حقيقة سرقة معلوماتكم الشخصية.

✅ ألفا تخاطب مشتركيها حصرا عبر حساباتها المعتمدة في مواقع التواصل او في بيانات صحافية رسمية صادرة عنها. pic.twitter.com/7jGYvCCSQC