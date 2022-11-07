أخبار لبنان
07 تشرين الثاني 2022 - 12:27
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"ألفا" لمشتركيها: احذروا هذا الموقع المشبوه

ألفا تحذّر المشتركين من موقع مشبوه.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار قرصنة,ألفا,ألفا تحذّر المشتركين من موقع مشبوه..
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&quot;ألفا&quot; لمشتركيها: احذروا هذا الموقع المشبوه
Lebanon News
حذّرت شركة "ألفا" عبر حسابها على تويتر من موقع مشبوه يريد سرقة معلومات المستخدمين الشخصية. وقالت: "إحذروا هذا الموقع المشبوه، فهو يهدف الى الإيقاع بكم من خلال إيهامكم بإدخال أرقام هواتفكهم للحصول على مكتسبات وهمية، في حين أن المقرصن يريد حقيقة سرقة معلوماتكم الشخصية".
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وأعلنت أنها تخاطب مشتركيها حصرا عبر حساباتها المعتمدة في مواقع التواصل او في بيانات صحافية رسمية صادرة عنها.

وأرفقت التغريدة بصورة يظهر فيها عنوان الموقع المشبوه التي تحذّر منه الشركة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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