بيان توضيحي من بلدية الصرفند: هل تم تشييد مخيم للنازحين في البلدة من دون ترخيص؟

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ردت بلدية الصرفند في بيان، على مصلحة الليطاني بشأن تفكيك مخيم للنازحين في البلدة، فاوضحت أن الخيم الأربعة كانت موضوعة في بستان مساحته ثمانون ألف متر يتم زراعته بالموز، وتبعد عن مجرى الليطاني لمسافة، وموضوعة داخل حرم العقار وتصوينته وتعود ملكيته لأحد أبناء البلدة.وأشارت الى أن هذه الخيم الزراعية تملك ترخيصا موقتا لحين انتهاء عملية الزراعة من الجهة المعنية بالترخيص، وكل ما يشاع عن مخيم للنازحين السوريين جديد في بلدة الصرفند هو محض خيال.وأكدت أن البلديات تقوم اليوم مقام كافة إدارات ووزارت الدولة بالمهام التي من واجبها ومن غير واجبها دون أي تسديد لمستحقات الدولة لهذه البلديات منذ العام ٢٠١٩، مشيرة الى أن بلدة الصرفند هي آخر نقطة يصل إليها مجرى نهر الليطاني والذي يحمل كل مسببات التلويث بسبب عجز الإدارة عن معالجته.وكانت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" قد أعلنت في بيان أن وزارة الداخلية والبلديات، قامت بناءً على طلبها، بتفكيك مخيم للنازحين السوريين كان قد تم تشييده في منطقة الصرفند العقارية من دون ترخيص وبشكل ملاصق لحدود الاستملاك التابعة لمشروع ري القاسمية التابع للمصلحة.