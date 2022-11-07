أخبار لبنان
07 تشرين الثاني 2022 - 13:19
07/11/2022 13:19:03
وزارة الصحة: 12 إصابة جديدة بالكوليرا ولا وفيات
وزارة الصحة: 12 إصابة جديدة بالكوليرا ولا وفيات
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LBCI News Lebanon
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل 12 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي إلى448.
ولم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 18.
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