وزارة الصحة: 12 إصابة جديدة بالكوليرا ولا وفيات

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اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل 12 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي إلى448.ولم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 18.