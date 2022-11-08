ما جديد ملف فساد النافعة؟

إليكم ما كشفت معلومات الـLBCI...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم, المولوي,النافعة,إليكم ما كشفت معلومات الـLBCI...

LBCI News Lebanon

علمت الـLBCI أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي أعطى القاضية نازك الخطيب الإذن بملاحقة رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم في ملف فساد النافعة.