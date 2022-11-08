أخبار لبنان
08 تشرين الثاني 2022 - 06:20
08/11/2022 06:20:34
ما جديد ملف فساد النافعة؟
إليكم ما كشفت معلومات الـLBCI...
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LBCI News Lebanon
علمت الـLBCI أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي أعطى القاضية نازك الخطيب الإذن بملاحقة رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم في ملف فساد النافعة.
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