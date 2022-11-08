كركي: لن نقبل بأقلّ من مليونين و 600 ألف ل.ل. للتصريح عن الأجراء الجدد في الضمان

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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكّرة حملت الرقم 60 بتاريخ 2022/11/8 قضى بموجبها الطلب الى كل مديريّات ومكاتب الصندوق عدم قبول أي تصريح استخدام جديد أو إعلام استخدام جديد لأي أجير، خاضع لقانون العمل ويعمل بدوام كامل، بأجر أقل من 2.600.000 ل.ل.وأوضح كركي أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياق الإجراءات والتدابير المناسبة والضرورية التي نعهّد على اتّخاذها من أجل تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية للمضمونين، خصوصا وأنّ المؤسسات لم تعد تقاضي العاملين لديها مبالغ كالتي كانت قبل تدهور سعر صرف العملة الوطنية.وأكد أن هذا التدبير الرقابي سوف يرفد الصندوق باشتراكات إضافية وبالتالي سوف يساهم في تأمين جزء من التمويل اللازم لزيادة التعرفات الطبية والاستشفائية المزمع إقرارها في أقرب فرصة متاحة.