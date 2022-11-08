سلسلة لقاءات لميقاتي مع رؤساء دول على هامش مؤتمر COP27

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واصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، لقاءاته واجتماعاته مع رؤساء الدول والحكومات.وفي السياق، التقى رئيس الحكومة رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن في حضور وزير البيئة ناصر ياسين.وفي خلال اللقاء جددت بودن دعوة الرئيس ميقاتي الى المشاركة في الدورة الثامنة عشرة للقمة الفرنكفونية التي ستعقد في 19 و 20 الجاري في جزيرة جربة بعد أن تم تأجيلها في مناسبتين بسبب جائحة كورونا.واجتمع ميقاتي مع رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، حيث تم بحث العلاقات بين البلدين.وشكر ميقاتي لمصر "قوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمه في كل المجالات.ايضا، استقبل الرئيس ميقاتي وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي وتم البحث في العلاقات بين البلدين.والتقى الرئيس ميقاتي الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس وجرى البحث في ما اذا كانت الامم المتحدة يمكنها القيام بمسعى لدفع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان.