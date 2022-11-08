لجنة الخارجية اطلعت من بو حبيب على نتائج القمة العربية التي انعقدت في الجزائر

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في مجلس النواب، اطلعت لجنة الخارجية من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب على نتائج القمة العربية التي انعقدت في الجزائر وتحدداً فيما يتعلق بالملف اللبناني.كما بحث النواب مع بو حبيب ملفي عودة النازحين السوريين، والإنتهاكات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية، وإمكانية تقديم الدول العربية الدعم للبنان في هذين المجالين.ووضع وزير الخارجية النواب في نتائج اللقاءات حيث قدمت مصر لقاحات الكوليرا، وابدت الجزائر إستعدادها لتزويد لبنان بالفيول فيما اعربت قطر عن إستعدادها لإستقبال ما يقارب 100 الف لبناني للعمل لديها.