المسؤولة الإدارية الاميركية سامانثا باور في لبنان.. فماذا ستتضمن زيارتها؟

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وصلت المسؤولة الإدارية الاميركية سامانثا باور إلى لبنان اليوم في زيارة تستغرق ثلاثة أيام حيث ترتكز على تقديم الدعم للشعب اللبناني، لا سيما أولئك المتضررين من الأزمة الاقتصادية والإنسانية، حيث أن أكثر من نصف الأسر اللبنانية بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الغذائية، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب حرب بوتين ضد أوكرانيا، كما لذلك تأثير سلبي على ملايين اللاجئين الذين يواصل لبنان استضافتهم.خلال زيارتها، ستواصل المسؤولة الضغط مع الحكومة اللبنانية وكبار رجال الأعمال باتجاه تنفيذ إصلاحات وسياسات عاجلة، كما ستلتقي مع الذين يعملون على مكافحة الفساد وتعزيز القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، ستلتقي بالطلاب اللبنانيين والسوريين واللاجئين والمقيمين السوريين من المجتمعات المضيفة اللبنانية لنقل دعم الولايات المتحدة الأميركية المستمر.كما ستزور المسؤولة المشاريع التي تقوم بها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID التي تهدف إلى بناء أنظمة غذائية مستدامة ومشاريع متعلة بالطاقة المتجددة لتوفير مياه الشرب للمجتمعات المحتاجة، وتسليط الضوء على جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمعالجة آثار تغير المناخ قبل سفرها إلى شرم الشيخ، مصر لحضور (COP27).