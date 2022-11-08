في بشامون... إقفال دار حضانة بعد التحقيق في حادثة تعرض طفل للإيذاء من طفل آخر

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أصدرت وزارة الصحة العامة قرارًا بإقفال مؤقت لدار الحضانة B.N الواقع في بشامون، وذلك بعد التحقيق في حادثة إيذاء الطفل م.د. البالغ من العمر 11 شهرًا من قبل طفل آخر عمره سنة وثلاثة أشهر، حيث تبين بعد التحقيق الأولي، مع صاحبة دار الحضانة، أن الأطفال كانوا قد تركوا بلا أي رقابة من الحاضنات لمدة وجيزة وقعت خلالها هذه الحادثة.واعتبرت أن ما حدث هو نتيجة إهمال وتقصير لا يمكن التغاضي عنهما.وبناء عليه، أقفلت الوزارة دار الحضانة B.N لحين إستكمال التحقيق وأخذ إجراءات المحاسبة اللازمة ومعالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الحادثة.