سلام: سنقوم بما يلزم لحماية قطاع التأمين وحماية المواطنين على حد سواء

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شدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام خلال اجتماع مع ممثلين للمؤسسة الوطنية للضمان الالزامي على ضرورة القيام بكل ما يلزم من أجل النهوض بالقطاع وحماية المواطنين على حد سواء.وخُصص الاجتماع للنقاش في أوضاع الضمان الالزامي وكيفية تأمين التغطيات اللازمة لضحايا الصدامات المرورية.واجتمع سلام مع ممثلين للجنة الوطنية للسلامة المرورية، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، نقابة خبراء السير، والمؤسسة الوطنية للضمان الالزامي، بهدف الوصول إلى حل لموضوع خريجي اختصاص السلامة المرورية. وتم التوافق على المباشرة بإجراء مباريات الكفاءة المطلوبة بحسب القوانين المرعية.