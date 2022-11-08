أخبار لبنان
08 تشرين الثاني 2022 - 13:59
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سلام: سنقوم بما يلزم لحماية قطاع التأمين وحماية المواطنين على حد سواء

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سلام: سنقوم بما يلزم لحماية قطاع التأمين وحماية المواطنين على حد سواء
Lebanon News
شدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام خلال اجتماع مع ممثلين للمؤسسة الوطنية للضمان الالزامي على  ضرورة القيام بكل ما يلزم من أجل النهوض بالقطاع وحماية المواطنين على حد سواء.

وخُصص الاجتماع للنقاش في أوضاع الضمان الالزامي وكيفية تأمين التغطيات اللازمة لضحايا الصدامات المرورية.
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واجتمع سلام مع ممثلين للجنة الوطنية للسلامة المرورية، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، نقابة خبراء السير، والمؤسسة الوطنية للضمان الالزامي، بهدف الوصول إلى حل لموضوع خريجي اختصاص السلامة المرورية. وتم التوافق على المباشرة بإجراء مباريات الكفاءة المطلوبة بحسب القوانين المرعية.
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