أخبار لبنان
08 تشرين الثاني 2022 - 16:55
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اجتماع نيابي في منزل محمد سليمان... وهذا ما جرى بحثه

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اجتماع نيابي في منزل محمد سليمان... وهذا ما جرى بحثه
Lebanon News
عقد في منزل النائب محمد سليمان في بيروت اجتماع ضم كلا من النواب: فؤاد مخزومي؛ أشرف ريفي؛ وليد البعريني؛ بلال الحشيمي؛ أحمد الخير؛ عبد الرحمن البزري؛ عماد الحوت؛ عبد العزيز الصمد ورامي الفنج.

وبحث المجتمعون في الأوضاع العامة في البلاد، والأوضاع المعيشية والحياتية التي تخص مناطقهم. 

ودعوا الى التمسك بالمسلمات الرئيسية بالحفاظ على الدستور والطائف لصون المؤسسات والحفاظ على هوية لبنان العربية. 
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كما أكدوا "أهمية وحدة الصف لناحية مواجهة الاستحقاقات الدستورية وأولها انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين وانتشال البلد من أزماته".
 
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