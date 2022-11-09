أخبار لبنان
09 تشرين الثاني 2022 - 01:52
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الهبة المصرية لمكافحة الكوليرا وصلت إلى بيروت... الأبيض: ستوزع على المستشفيات بدءًا من يوم غد

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Lebanon News
وصلت إلى مبنى الشحن الجوي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة مصرية تنقل على متنها 27 طنًا من الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة الكوليرا.

وكان في استقبال الطائرة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، سفير مصر ياسر علوي والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير وأركان السفارة المصرية ومسؤولون من وزارة الصحة.
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وأعلن الأبيض أن "المساعدات ستنقل إلى مستودعات وزارة الصحة، على أن يبدأ توزيعها غدًا على المستشفيات، سواء الحكومية منها أو الميدانية، التي تستقبل حاليًا مرضى الكوليرا".

ورأى أن "العلاقة المميزة التي تربط لبنان بمصر، تتجلى في أبهى حللها"، قائلًا: "لبنان دائمًا بخير طالما مصر بخير".

بدوره، أكد علوي أن "مصر تقف كتفًا إلى كتف مع الأشقاء في لبنان".

وقال: "نحن نعرف قدر لبنان وأهميته ولا نقبل أن يترك وحيدًا في مواجهة أي أزمة، وستجدون مصر دائمًا على العهد إلى أن نتجاوز هذه الأزمات".
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