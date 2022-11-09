أخبار لبنان
09 تشرين الثاني 2022 - 03:44
09/11/2022 03:44:43
أوجيرو: توقف الخدمات في سنترال الشياح
أوجيرو: توقف الخدمات في سنترال الشياح
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LBCI News Lebanon
أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر أن عطلًا طرأ في سنترال الشياح بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
وأشارت الهيئة إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
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