أوجيرو: توقف الخدمات في سنترال الشياح

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LBCI News Lebanon

أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر أن عطلًا طرأ في سنترال الشياح بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.



وأشارت الهيئة إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.