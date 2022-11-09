أخبار لبنان
09 تشرين الثاني 2022 - 03:44
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أوجيرو: توقف الخدمات في سنترال الشياح

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أوجيرو: توقف الخدمات في سنترال الشياح
Lebanon News
أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر أن عطلًا طرأ في سنترال الشياح بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وأشارت الهيئة إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
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