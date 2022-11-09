أخبار لبنان 09 تشرين الثاني 2022 - 04:58 09/11/2022 04:58:59 الضمان الإجتماعي: سندعي على كاتب المقال في "الأخبار" لنشره أخبارًا مفبركة تسيىء إلى سمعة الصندوق

الضمان الإجتماعي: سندعي على كاتب المقال في "الأخبار" لنشره أخبارًا مفبركة تسيىء إلى سمعة الصندوق

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LBCI News Lebanon



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وأعلنت إدارة الصندوق أنه سيتم الإدعاء مجددًا على كاتب المقال أمام القضاء المختص.



كما أملت من نظيرتها في جريدة الأخبار الكبير أن تضع حدًا لهذا النوع من المقالات غب الطلب والإفتراءات المسيئة للعلاقة الجيدة التي تربط بينها وبين الصندوق على الصعد كافة. صدر عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بيانًا جاء فيه أنه "بعد مضي نحو أربعة أشهر على الإدعاء على الصحافي محمد وهبة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بتاريخ 14/7/2022 تحت الرقم 809/2022، عاود الصحافي المذكور نشر مجموعة من الأضاليل والأخبار المفبركة والأمنيات المغرضة التي تسيىء إلى سمعة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإدارته، هذه المؤسسة الوطنية الجامعة، التي لا تزال، على الرغم من الظروف القاسية التي تعاني منها البلاد، تقاوم من أجل صون وحماية حقوق المضمونين وتأمين الأمن والإستقرار الإجتماعيين لثلث الشعب اللبناني تقريبًا."وأعلنت إدارة الصندوق أنه سيتم الإدعاء مجددًا على كاتب المقال أمام القضاء المختص.كما أملت من نظيرتها في جريدة الأخبار الكبير أن تضع حدًا لهذا النوع من المقالات غب الطلب والإفتراءات المسيئة للعلاقة الجيدة التي تربط بينها وبين الصندوق على الصعد كافة.

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