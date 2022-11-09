أخبار لبنان
09 تشرين الثاني 2022 - 06:46
09/11/2022 06:46:36
وزارة الصحة: 7 إصابات جديدة بالكوليرا.. هل من وفيات؟
وزارة الصحة: 7 إصابات جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة بالكوليرا خلال الساعات الـ24 الماضية رفعت العدد التراكمي لـ 455 إصابة.
ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليبقى العدد التراكمي للوفيات 18.
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