أخبار لبنان 09 تشرين الثاني 2022 - 06:46 09/11/2022 06:46:36 وزارة الصحة: 7 إصابات جديدة بالكوليرا.. هل من وفيات؟

وزارة الصحة: 7 إصابات جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار وفاة, كوليرا,وزارة الصحة,وزارة الصحة: 7 إصابات جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟

LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة بالكوليرا خلال الساعات الـ24 الماضية رفعت العدد التراكمي لـ 455 إصابة.



ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليبقى العدد التراكمي للوفيات 18. الإعلان

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