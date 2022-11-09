أخبار لبنان
09 تشرين الثاني 2022 - 06:46
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وزارة الصحة: 7 إصابات جديدة بالكوليرا.. هل من وفيات؟

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وزارة الصحة: 7 إصابات جديدة بالكوليرا.. هل من وفيات؟
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة بالكوليرا خلال الساعات الـ24 الماضية رفعت العدد التراكمي لـ 455 إصابة.

ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليبقى العدد التراكمي للوفيات 18. 
 
 
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