الولايات المتحدة الاميركية تقدم أكثر من 72 مليون دولار من المساعدات الانسانية الاضافية للبنان

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قدمت الولايات المتحدة الاميركية، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، أكثر من 72 مليون دولار من المساعدات الغذائية الطارئة لأكثر من 650 ألف شخص من الأكثر عرضة في لبنان، وتشمل اللاجئين من سوريا ودول أخرى. سوف يوفر هذا التمويل، من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، حصصاً غذائية للعائلات اللبنانية بما في ذلك الأرز والعدس والحمص، وقسائم إلكترونية للاجئين السوريين لاستخدامها في المتاجر المحلية، مما سيدعم الاقتصاد اللبناني.ولقد أعلنت سامانثا پاور، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، عن هذا التمويل خلال زيارتها إلى لبنان، حيث التقت بالمزارعين المحليين والمستفيدين من المساعدات الغذائية الذين تأثروا بأزمة الأمن الغذائي المتفاقمة.