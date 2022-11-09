سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي...

من هم زوار السراي اليوم؟

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LBCI News Lebanon





وفي هذا الاطار، إستقبل المنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وتم خلال اللقاء عرض مسار عملية السلام في المنطقة، حيث شدد الموفد الاأممي على أولوية تضافر الجهود لاعادة تحريك عملية السلام لتأمين الاستقرار في المنطقة، بعد تراجع ملحوظ فيها بسبب تقدم ملفات ـخرى في المنطقة والعالم باتت تستاثر بالأولوية في الاهتمام.

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وإستقبل الرئيس ميقاتي نائب وزير خارجية كندا للشؤون البرلمانية روبير أوليفانت، في حضور سفيرة كندا ستيفاني ماكولوم، ومدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية مارتن لا روز، والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.



وفي خلال اللقاء جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين و"أوضاع الجالية اللبنانية المميزة". واستفسر أوليفانت عن الواقع السياسي الراهن في لبنان، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة.



وشدد على التعاون القائم مع الحكومة ودعم كندا للبنان في المجالات كافة، وضرورة اقرار الاصلاحات المطلوبة لبنانيا لدفع عملية توقيع الاتفاق النهائي بين لبنان وصندوق النقد الدولي. أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات ديبلوماسية وعقد اجتماعات وزارية في السراي الحكومي اليوم.وفي هذا الاطار، إستقبل المنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وتم خلال اللقاء عرض مسار عملية السلام في المنطقة، حيث شدد الموفد الاأممي على أولوية تضافر الجهود لاعادة تحريك عملية السلام لتأمين الاستقرار في المنطقة، بعد تراجع ملحوظ فيها بسبب تقدم ملفات ـخرى في المنطقة والعالم باتت تستاثر بالأولوية في الاهتمام.وإستقبل الرئيس ميقاتي نائب وزير خارجية كندا للشؤون البرلمانية روبير أوليفانت، في حضور سفيرة كندا ستيفاني ماكولوم، ومدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية مارتن لا روز، والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.وفي خلال اللقاء جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين و"أوضاع الجالية اللبنانية المميزة". واستفسر أوليفانت عن الواقع السياسي الراهن في لبنان، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة.وشدد على التعاون القائم مع الحكومة ودعم كندا للبنان في المجالات كافة، وضرورة اقرار الاصلاحات المطلوبة لبنانيا لدفع عملية توقيع الاتفاق النهائي بين لبنان وصندوق النقد الدولي.



وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير اليابان في لبنان تاكيشي أوكوبو في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه الديبلوماسية. وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير اليابان في لبنان تاكيشي أوكوبو في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه الديبلوماسية.



وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاتصالات جوني القرم الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا في شؤون الوزارة، وهناك الكثير من الأمور التي هي قيد الدرس، ونحن نريد مساعدة لـ"هيئة أوجيرو" بعدما بات وضعها دقيقا جدا. لقد وضعنا التعرفة على أساس سعر 20 الف ليرة للدولار وهو أصبح الآن 40 ألفا، ونحن نحصل نحو 2500 مليار في السنة وموازنة 2023 هي 5 آلاف مليار، لذا، فالحل، إما بدعم الدولة لهذا القطاع وتغطية الفارق بسلف والا سنضطر الى إعادة النظر بالتعرفة عاجلا أم اجلا".



وعن المساعدات، قال: "لقد طرحت هذا الموضوع في الاجتماع مع ميقاتي لشعوري بتغير في الأجواء في البلد، هناك أطراف مستعدة لمساعدتنا الأن ولم تكن جاهزة لذلك قبلا، لقد عرضت لميقاتي ما نحن بحاجة اليه، واذا أتتنا المساعدات فعندها لا لزوم لتعديل التعرفة". وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاتصالات جوني القرم الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا في شؤون الوزارة، وهناك الكثير من الأمور التي هي قيد الدرس، ونحن نريد مساعدة لـ"هيئة أوجيرو" بعدما بات وضعها دقيقا جدا. لقد وضعنا التعرفة على أساس سعر 20 الف ليرة للدولار وهو أصبح الآن 40 ألفا، ونحن نحصل نحو 2500 مليار في السنة وموازنة 2023 هي 5 آلاف مليار، لذا، فالحل، إما بدعم الدولة لهذا القطاع وتغطية الفارق بسلف والا سنضطر الى إعادة النظر بالتعرفة عاجلا أم اجلا".وعن المساعدات، قال: "لقد طرحت هذا الموضوع في الاجتماع مع ميقاتي لشعوري بتغير في الأجواء في البلد، هناك أطراف مستعدة لمساعدتنا الأن ولم تكن جاهزة لذلك قبلا، لقد عرضت لميقاتي ما نحن بحاجة اليه، واذا أتتنا المساعدات فعندها لا لزوم لتعديل التعرفة".