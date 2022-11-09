لجنة الاشغال شكلت لجنة تقصي حقائق نيابية لمتابعة موضوع المدارس المهددة بالسقوط

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شكّلت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه لجنة تقصي حقائق نيابية لمتابعة موضوع المدارس المهددة بالسقوط .ولفت رئيس اللجنة سجيع عطية إلى أنه جاءهم تقرير من نقابة مهندسي الشمال يفيد ان نحو 600 مبنى في الشمال مهددة بالسقوط على رؤوس الناس، مشيرا إلى أن المطلوب من كل بلديات لبنان ومن وزارة التربية ان تحصي وتدقق وتفتش، حتى نرى فعلا اين يوجد تهديد على سلامة وارواح اطفالنا.كما بحثت لجنة الاشغال في موضوع الطاقة المتجددة، وأكد عطية أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا وسيساعدها كثيرا بانتاج الكهرباء وتضع مراسيمه بشكل نهائي.