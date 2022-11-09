أخبار لبنان
09 تشرين الثاني 2022 - 09:13
Back

لجنة الاشغال شكلت لجنة تقصي حقائق نيابية لمتابعة موضوع المدارس المهددة بالسقوط

اللجنة بحثت في موضوع الطاقة المتجددة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الطاقة المتجددة, انهيار المدارس,لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ,اللجنة بحثت في موضوع الطاقة المتجددة
episodes
لجنة الاشغال شكلت لجنة تقصي حقائق نيابية لمتابعة موضوع المدارس المهددة بالسقوط
Lebanon News
شكّلت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه لجنة تقصي حقائق نيابية لمتابعة موضوع المدارس المهددة بالسقوط .

ولفت رئيس اللجنة سجيع عطية إلى أنه جاءهم تقرير من نقابة مهندسي الشمال يفيد ان نحو 600 مبنى في الشمال مهددة بالسقوط على رؤوس الناس، مشيرا إلى أن المطلوب من كل بلديات لبنان ومن وزارة التربية ان تحصي وتدقق وتفتش، حتى نرى فعلا اين يوجد تهديد على سلامة وارواح اطفالنا.  
الإعلان

كما بحثت لجنة الاشغال في موضوع الطاقة المتجددة، وأكد عطية أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا وسيساعدها كثيرا بانتاج الكهرباء وتضع مراسيمه بشكل نهائي. 
الإعلان
إقرأ أيضاً