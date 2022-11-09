المجلس الاقتصادي الاجتماعي استضاف شيخ العقل... أبي المنى : الواقع صعب والحلول ممكنة وعربيد:اللبنانيون يتطلعون الى اعادة تكوبن سلطة جديدة

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وصف شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الواقع الراهن بـ"الصعب"، لافتا الى ان الحلول ممكنة وتبدأ من احترام الدستور والتصدي معا لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية.ونوّه أبي المنى بما يقدمه المجلس من افكار واقتراحات من شأنها المساهمة في العلاج وتحسين الواقعين الاقتصادي والاجتماعي، داعيا الى خارطة طريق لوقف الانهيار المالي والاقتصادي والوقوف الى جانب الطبقات الفقيرة.في المقابل، أكد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي شارل عربيد أن اللبنانيين يتطلعون اليوم الى اعادة تكوين سلطة جديدة ورئيس جديد من اجل وضع رؤية للخروج من الازمة واستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها من ابناء المجتمع اللبناني المقيمين والمغتربين.ولفت الى ان اللبنانيين يتطلعون الى ادارة سياسية اكثر مسؤولية وينتظرون تشكيل سلطة تعيد لهم ما فقدوه من ثروات مادية ومعنوية، معتبرا ان اللامركزية الادارية والتنموية والخدمية مدخل للتنافس الايجابي على التنمية بدلا من التنافس السلبي التعطيلي.