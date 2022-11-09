أخبار لبنان
09 تشرين الثاني 2022 - 09:42
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نقابة الدواجن طالبت بحظر إستيراد الدجاج من بلدان لا تزال تسمح باستخدام الكولستين

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نقابة الدواجن طالبت بحظر إستيراد الدجاج من بلدان لا تزال تسمح باستخدام الكولستين
Lebanon News
اشارت النقابة اللبنانية للدواجن الى مشاركتها في جلسة الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، والتي خصصت لتتبع إستخدام مادة الكولستين في الإنتاج الحيواني في لبنان ومن ضمنه الدواجن، مؤكدة ما أعلنته وزارة الزراعة أن قطاع الدواجن في لبنان لا يستخدم نهائيا مادة الكولستين خصوصا انه صدر قرار عن وزارة الزراعة يمنع استيراده.
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وأعلنت النقابة في بيان إستعداد المزارعين دفع تكاليف الفحوصات اللازمة في قطاع الدواجن للتأكد من عدم إستخدام هذه المادة، مشيرة الى أن النقاشات أثبتت ان الكولستين مسموح استخدامه في بلدان منشأ الدجاج المستورد، لافتة الى ان العديد من الدول المتقدمة تمتنع لهذا السبب عن إستيراد الدجاج من البرازيل.
 
وطالبت النقابة اللبنانية للدواجن على هذا الأساس، بحظر إستيراد الدجاج من البلدان التي لا تزال تسمح باستخدام الكولستين لاسيما البرازيل.
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