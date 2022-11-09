تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ: وزارة الداخلية والمخاتير ومن خلفهم عمّقوا جراحاتنا

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أطلق الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان التابع لوزارة الداخلية طابعا جديدا يحمل رسما لإنفجار مرفأ بيروت تخليدا للذكرى تحت عنوان "تحية الى شهداء مرفأ بيروت".وفي السياق، أبدى تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت إمتعاضهم من تغييب تجمعهم الذي يضم اكثر من ٣٣ عائلة شهيد عن هذه الدعوة، معتبرا أنه وكأنه لا يكفيهم تعاطي "بعض الإعلام المسموم والجهات الحقوقية معنا كأعداء بسبب موقفنا المحق والمدعم بالوثائق من قاضي التحقيق طارق البيطار الذي نعتقد انه يضيع حقوق شهدائنا بطريقة تعاطيه الإستنسابية في الملف لينضم المخاتير ومن خلفهم وزارة الداخلية لتعميق جراحاتنا و إشعارنا كأن هناك دم " بزيت و آخر بسمنة"."ورأى التجمع أن هذا الامر لا يجوز السكوت عنه بحال من الاحوال خاصة انه صادر عن جهة رسمية كان ينبغي عليها النظر بعين المساواة لألامنا و جراحانا جميعا ننتظر توضيحا لما حصل محتفظين لأنفسنا بحق الرد على هذا الأمر بالطريقة التي نراها مناسبة.